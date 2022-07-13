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Общество13 июля 2022 8:15

Психолог рассказала иркутянам, как стоит обсуждать бюджет будущей семьи

Начинать говорить на эту тему можно после убеждения, что отношение долгосрочные
Татьяна КОЛЯДИНА
Психолог рассказала иркутянам, как стоит обсудить бюджет будущей семьи

Психолог рассказала иркутянам, как стоит обсудить бюджет будущей семьи

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Семейный психолог Татьяна Журавлева рассказала, как стоит обсуждать бюджет будущей семьи и на что необходимо обратить внимание. Специалист считает, что такие вопросы можно и нужно обсуждать открыто. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Тема семейного бюджета важна, и ее лучше обсуждать в тот момент, когда вы оба поняли, что отношения у вас долгосрочные, - отметила эксперт. - Вы можете обсудить ее один раз и договориться сразу, а можете время от времени возвращаться к этому вопросу: как должен распределяться бюджет в паре, совместный он или раздельный? Почему тебе кажется, что это лучший способ? Кто и как будет распоряжаться бюджетом? Важно ли для тебя иметь накопления? Как ты относишься к кредитам? Если я уйду в декрет, то что мы будем делать?

А если партнер испытывает неудобство из-за какого-то вопроса, то можно узнать, что именно его беспокоит. Может быть, он не готов пока в открытую обсуждать тему бюджета. Либо подумал, что время для этого разговора еще не пришло. В этом ничего плохого нет, стоит вернуться к теме попозже. Так или иначе, если пара настроена быть вместе надолго, то к этому разговору она еще вернется.

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