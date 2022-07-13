Психолог рассказала иркутянам, как стоит обсуждать бюджет будущей семьи

Психолог рассказала иркутянам, как стоит обсудить бюджет будущей семьи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Семейный психолог Татьяна Журавлева рассказала, как стоит обсуждать бюджет будущей семьи и на что необходимо обратить внимание. Специалист считает, что такие вопросы можно и нужно обсуждать открыто. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Тема семейного бюджета важна, и ее лучше обсуждать в тот момент, когда вы оба поняли, что отношения у вас долгосрочные, - отметила эксперт. - Вы можете обсудить ее один раз и договориться сразу, а можете время от времени возвращаться к этому вопросу: как должен распределяться бюджет в паре, совместный он или раздельный? Почему тебе кажется, что это лучший способ? Кто и как будет распоряжаться бюджетом? Важно ли для тебя иметь накопления? Как ты относишься к кредитам? Если я уйду в декрет, то что мы будем делать?

А если партнер испытывает неудобство из-за какого-то вопроса, то можно узнать, что именно его беспокоит. Может быть, он не готов пока в открытую обсуждать тему бюджета. Либо подумал, что время для этого разговора еще не пришло. В этом ничего плохого нет, стоит вернуться к теме попозже. Так или иначе, если пара настроена быть вместе надолго, то к этому разговору она еще вернется.

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