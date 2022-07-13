Осенью этого года завершат проектирование нового корпуса Братского перинатального центра. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Медицинское учреждение рассчитано на 60 коек круглосуточного пребывания и 10 коек – дневного. На данный момент некоторые корпуса перинатального центра не соответствуют должным требованиям, так как являются приспособленными. Около 20 лет в корпусах не проводился капитальный ремонт.

- Строительство нового корпуса Братского перинатального центра сегодня крайне необходимо, - сказал побывавший там губернатор Игорь Кобзев. - В учреждении принимают роды не только у жительниц Братского района. Сюда направляются женщины из Казачинско-Ленского, Усть-Илимского, Чунского, Усть-Кутского и других районов.

Капитальный ремонт будем проводить поэтапно. Сейчас стоит задача – привлечь федеральное финансирование. В этом году собираются завершить все работы по проектированию и строительству дополнительного корпуса. Помимо строительства нового корпуса, также планируется ремонт ещё трёх существующих корпусов перинатального центра. В настоящее время завершили проектные работы по капитальному ремонту двух корпусов, а остальная проектная документация будет завершена осенью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Столбик термометра в Иркутске опустится от изнуряющего зноя к почти осенней прохладе.(подробности)

Благоустройство ведется в Солнечном, работы проверил Алексей Вепрев.(подробности)