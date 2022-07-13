Иркутянам раскрыли секрет, как вновь разжечь страсть в отношениях Фото: Евгения ГУСЕВА

Семейный психолог Татьяна Журавлева рассказала пару секретов, как вернуть в отношения прежнюю страсть. Самым простым способом считается интерес к своему партнеру. Нужно стараться почаще расспрашивать его о том, что происходит в его жизни. Ну и самый главный компонент страсти – это яркий секс. Как заявила психолог, даже самые потухшие отношения можно реанимировать. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Поверьте мне, есть множество историй у каждого человека, которые он не вспомнит, а тем более и не расскажет без наводящего вопроса: о своем детстве, о том, чем гордится и чего стыдится, - поведала эксперт. - Когда вы вместе узнаете что-то новое, посещаете интересные места, делаете то, что не делали, — это укрепляет ваши отношения и разжигает интерес.

Не стоит игнорировать совместное времяпрепровождение. Тогда вместо вздохов о прежнем конфетно-букетном периоде, можно будет наслаждаться им постоянно.

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