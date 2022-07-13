В Братске благоустраивают сквер, улицу и создают велопешеходную дорожку. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Братск - северная столица Приангарья - постепенно становится все уютнее. Сейчас в городе преображают сразу несколько территорий. Их осмотрел губернатор региона Игорь Кобзев.

Так, обновляют пешеходную зону на улице Кирова. Это будет приятное место для отдыха: с новым покрытием и освещением, со скамейками, площадками-сценами. Отремонтируют фонтан и клумбы, сделают красивую подсветку. В планах закончить все в сентябре. Работы ведутся по социально-благотворительной программе АО «Группа ИЛИМ».

Далее, по проекту «Народные инициативы» до 3 октября создадут комфортный сквер в переулке Новом. Пока дети будут играть здесь на площадке с канатной дорогой, взрослые смогут погулять и отдохнуть на скамейках. По проекту, появится также зона для игры в шахматы. А еще высадят деревья и кустарники.

Кроме того, до конца сентября обустроят велопешеходную дорожку от спортивной «Тропы здоровья» до улицы Курчатова. Это уже по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», деньги выделяются из бюджетов всех уровней.

– Каждый проект, который мы посмотрели, индивидуален и имеет свою аудиторию, - отметил Игорь Кобзев. - Но, на мой взгляд, нужно поменять условия прохождения конкурсных процедур. Подрядчик должен заранее иметь деньги, например, на покупку оборудования пространства. На Регсовете я инициировал вопрос авансирования работ. Мы разрешили оплачивать заранее до 50% средств, предусмотренных контрактом.