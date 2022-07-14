Инспекторы ГИБДД нашли автомобилистку, которая сбежала после выезда на набережную в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Инспекторы ГИБДД разыскали девушку, которая 8 июля двигалась на автомобиле Toyota Mark II по улице Верхняя Набережная, не справилась с управлением и наехала на пешеходную зону и съезд к реке Ангаре. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- К счастью, никто из прохожих не пострадал, - рассказали в ведомстве. - После аварии автомобилистка скрылась с места происшествия до приезда сотрудников полиции.

Оказалось, что за рулем в тот вечер была 26-летняя жительница Октябрьского округа. На нее составили административный протокол за отсутствие страхового полиса ОСАГО, повреждение дорожных сооружений и за оставление места аварии. Нарушительнице грозит лишения водительских прав на срок до 1,5 лет либо административный арест до 15 суток.

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