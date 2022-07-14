Два лесных пожара действует в Иркутской области утром 14 июля Фото: Иван МАКЕЕВ

Два лесных пожара действует в Иркутской области утром 14 июля. В минувшие 24 часа потушено три пожара в лесах на площади 3,6 га. Полностью локализовано три очага на 90,02 га. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В тушении 12 июля участвовал 221 человек и 11 единиц наземной техники, - рассказали в правительстве региона. - В авиамониторинге - три Ан-2 и два легкомоторных самолета. Четыре вертолета Ми-8, в том числе два МЧС России - в передислокации десантников.

Министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин отмечает, что этот лесопожарный сезон отличается от других в прошлых годах. Поэтому штаб областного минлеса, региональная диспетчерская служба, лесопожарные формирования Иркутской области находятся в режиме мобилизации круглые сутки.

Напомним, в Иркутской области действует особый противопожарный режим. Начиная с III класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.

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