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Общество14 июля 2022 3:22

90 тысяч рублей штрафа наложил Роспотребнадзор Иркутской области за нарушения при продаже сигарет

Ведомство проверило шесть объектов розничной торговли
Татьяна КОЛЯДИНА
90 тысяч рублей штрафа наложил Роспотребнадзор Иркутской области за нарушения при продаже сигарет

90 тысяч рублей штрафа наложил Роспотребнадзор Иркутской области за нарушения при продаже сигарет

Фото: Евгения ГУСЕВА

Роспотребнадзор по Иркутской области проверил шесть объектов розничной торговли, где продают табак. На всех были найдены нарушения. Это несоблюдение расстояния от торговой точки до ближайших образовательных учреждений – ближе ста метров, а также не был приклеен знак о запрете курения на территориях, в помещениях и на объектах, где курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов запрещено. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- Составлено шесть протоколов об административных правонарушениях и наложено штрафов на сумму 90 тысяч рублей, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре. - Кроме того, закрыто десять сайтов, где размещалась информация о курении.

Напомним, за нарушение запрета курить в помещениях, на отдельных территориях и объектах предусматривается штраф от 500 до 3000 рублей. Если не соблюдались требования к знаку о запрете курения, к выделению и оснащению специальных мест для курения табака, либо не выполнялись обязанности по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного, то штраф будет от 10 до 90 тысяч рублей.

В случае, если есть нарушения при продаже этой продукции или не соблюдались ранее наложенные ограничения и запреты, то штраф будет гораздо выше - до 150 тысяч рублей.

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