90 тысяч рублей штрафа наложил Роспотребнадзор Иркутской области за нарушения при продаже сигарет Фото: Евгения ГУСЕВА

Роспотребнадзор по Иркутской области проверил шесть объектов розничной торговли, где продают табак. На всех были найдены нарушения. Это несоблюдение расстояния от торговой точки до ближайших образовательных учреждений – ближе ста метров, а также не был приклеен знак о запрете курения на территориях, в помещениях и на объектах, где курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов запрещено. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- Составлено шесть протоколов об административных правонарушениях и наложено штрафов на сумму 90 тысяч рублей, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре. - Кроме того, закрыто десять сайтов, где размещалась информация о курении.

Напомним, за нарушение запрета курить в помещениях, на отдельных территориях и объектах предусматривается штраф от 500 до 3000 рублей. Если не соблюдались требования к знаку о запрете курения, к выделению и оснащению специальных мест для курения табака, либо не выполнялись обязанности по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного, то штраф будет от 10 до 90 тысяч рублей.

В случае, если есть нарушения при продаже этой продукции или не соблюдались ранее наложенные ограничения и запреты, то штраф будет гораздо выше - до 150 тысяч рублей.

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