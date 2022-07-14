Режим ЧС ввели в Черемховском районе из-за буйной погоды Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Внезапно изменившаяся погода не прошла даром для Иркутской области. Так, в селе Голуметь Черемховского района были повреждены крыши пяти зданий: голуметской средней общеобразовательной школы, ДК, водонапорной башни, больницы и котельной. Но, несмотря на это, учреждения продолжили работать в обычном режиме. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Также повреждены посевы сельхозкультур, - уточнили в ведомстве. – Ущерб и площадь поврежденных посевов будет установлена специальной выездной комиссией муниципального образования. Решением районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Черемховского района введен режим ЧС.

Кроме того, из-за осадков в 54 мм, молнии нарушения электричества произошли в Аларском, Нукутском, Осинском, Усольском, Тайшетском и Черемховском районах. Без света сейчас остаются 11 населенных пунктов. Сейчас над его восстановлением работают бригады электросетевых организаций.

В минувшие 24 часа случилось восемь пожаров. Пламя охватило садовый дом, сторожку, неиспользуемую постройку, машину, горели хозпостройки и мусор. Никто не пострадал. Чаше всего пожары возникали по причине неосторожного обращения с огнем и короткого замыкания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сильные ливни и град прошли в шести районах Иркутской области.(подробности)

Печальным прогнозом погоды в Иркутске 14 июля поделились синоптики.(подробности)