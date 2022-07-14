Грабитель с ножом под угрозой расправы похитил деньги из кассы в Братске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Братске грабитель с ножом ворвался в магазин и под угрозой расправы потребовал у продавца деньги из кассы, а после скрылся. Но женщина успела нажать кнопку тревожной сигнализации. Информацию о разбое в дежурную часть отдела полиции передали работники охранной фирмы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Приметы его незамедлительно передали всем наружным нарядам полиции, - отметили в ведомстве. - В течение часа он был задержан полицейскими патрульно-постовой службы. Подозреваемым оказался 24-летний ранее не судимый братчанин. Недалеко от места грабежа был обнаружен выброшенный им нож.

На мужчину возбуждено уголовное дело. Ему грозит до десяти лет колонии. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

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