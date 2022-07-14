18 новых спортивных площадок обустроят в 2022 году в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске приступили к обустройству 18 новых спортивных площадок. Работы планируют выполнить в 2022 году. Об этом сообщили в МКУ «Городской спортивно-методический центр».

- В разных округах областного центра появятся площадки с тренажерами, турниками, а также универсальные игровые пространства для баскетбола и волейбола, - рассказали в администрации областного центра. - Уже проведены работы по планировке земельных участков, установке бордюров, отсыпке основания, асфальтированию по адресам: Лопатина, 51, Трилиссера, 107, Сурикова, 20, Северная, 46а, Калинина, 15. На улицах Цветочной, 36 и Левый берег Каи, 76 приступили к установке бортового камня.

Также пять объектов сделают в рамках программы «Народные инициативы». Таким образом, три спортивные площадки появятся в микрорайоне Славный и два скейтпарка по адресам: ТЦ «Флагман» на улице Братской и Парк инициативной молодежи. В данный момент проводится аукцион для подрядчиков. Площадки также обустроят в этом году.

В 2021 году было возведено и приведено в порядок около 30 спортплощадок.

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