Восемь трамваев приобретут в рамках проекта «Чистый воздух» в Иркутске Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

В 2023 году Иркутск также станет участником федерального проекта «Чистый воздух». В его рамках на первом этапе закупят восемь новых трамваев. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Два года подряд в Иркутске фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха, несмотря на то, что у нас немного промышленных предприятий – поделилась заместитель начальника отдела экологической безопасности и контроля администрации Иркутска Валентина Сафонова. - К тому же, с каждым годом увеличивается количество автомобильного транспорта. Участие в федеральном проекте «Чистый воздух» даст возможность улучшить экологическую обстановку в городе.

Эксперимент по квотированию выбросов в атмосферу начнется в Иркутской области с сентября 2023 года. Кроме столицы Приангарья, в перечень участвующих в проекте вошли Ангарск, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов. Для каждого муниципалитета проведутся отдельные мероприятия.

Благодаря проекту можно сократить объем выбросов не меньше, чем на 20%, а к 2030 году – в два раза. Это станет возможным за счет снижения выбросов заводов, объектами коммунальной инфраструктуры и от машин.

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