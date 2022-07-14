Чрезвычайная пожароопасность лесов ожидается в Иркутской области с 15 по 17 июля Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Неделя завершится неблагоприятной погодой. В западных и северных районах Иркутской области с 15 по 17 июля синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают высокую четвертого класса и чрезвычайную пятого класса пожароопасность лесов. В пятницу, 15 июля, местами в верхнеленских, днем в Киренском и Казачинско-Ленском районах Приангарья продолжатся сильные дожди. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 15 июля будет переменная облачность, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сильные, местами очень сильные дожди, в отдельных районах грозы, утром в некоторых местах туман, - рассказали в ведомстве. - Ветер подует с северо-запада, северо-востока и достигнет скорости в 5-10 м/с, местами обрушатся порывы до 14 м/с.

Ночью воздух станет холоднее до +9 градусов, при прояснении – до +3. Днем снова наступят тропики и столбик термометра в северо-восточных районах поднимется до +30 градусов. Если наплывут облака, то до +14.

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