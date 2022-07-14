Иркутянин, до смерти избивший свою любимую женщину на железнодорожной станции, отправился в колонию на 10 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске поставлена точка в уголовном деле, по которому проходил 33-летний житель Иркутска, до смерти избивший свою любимую женщину. Трагедия произошла 12 августа 2021 года на станции Военный городок. Пара начала ссориться. Вместо того, чтобы мирно уладить конфликт, мужчина накинулся на женщину и начал жестоко избивать. Он около 60 раз ударил ее кулаками и ногами по голове и телу. Пострадавшую с переломами костей скелета, травм головы, шеи, груди и живота, отвезли в больницу, где на следующий день она умерла.

- Мужчину задержали в этот же день на станции Иркутск-Пассажирский, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального ЛУ на транспорте СК РФ. – Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

На днях изверг услышал приговор суда. Ближайшие 10 лет 6 месяцев он проведет в исправительной колонии особого режима. Помимо этого, его ограничили в свободе на 1 год 6 месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Избивали две недели: в санатории Братска подростки устроили травлю сверстнику (Подробности)