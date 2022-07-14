Иркутянка отдала лжесотрудникам банка более 850 тысяч рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители Иркутской области продолжают верить мошенникам, которые представляются сотрудниками авторитетных учреждений. Так, в Иркутске 56-летняя женщина лишилась больше 850 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- 12 июля в отдел полиции обратилась иркутянка, которая рассказала, что на ее телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, – уточнили в ведомстве. - Собеседник сообщил о попытке злоумышленников оформить кредит на ее имя, используя генеральную доверенность.

Позже лжесотрудник банка сказал, что ее счет нужно заблокировать в целях безопасности. Кроме того, он уговорил взять такой же кредит, какой якобы пытались брать мошенники, но только от своего имени. Что пострадавшая и сделала, даже не догадываясь, что перевела большую сумму денег преступникам. Только, спустя какое-то время, женщина осознала это и обратилась в полицию.

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