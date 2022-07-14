Горячую воду отключат в части Иркутска 15 июля
Фото: Дмитрий СМИРНОВ
В Иркутске 15 июля в некоторых домах отключат горячую воду. Это связано с проведением работ на теплосети, чтобы в будущем избежать аварии. Об этом сообщают в пресс-службе «Иркутской энергосбытовой компании».
- В Правобережном округе проведем ремонт тепловой сети по улице Красноармейская, 3 и по Байкальской, 293/7, - рассказали в компании. - В Свердловском округе - в микрорайоне Университетский, 114/1.
В Ленинском районе горячего водоснабжения не будет по улице Щедрина, 18/3 и по улице Генерала Доватора, 10. Все адреса представлены в таблице.
Адреса, где отключат горячую воды 15 июля. Фото: пресс-служба "Иркутской энергосбытовой компании"
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