Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2022 8:37

Горячую воду отключат в части Иркутска 15 июля

Это связано с проведением работ на тепловой сети
Татьяна КОЛЯДИНА
Горячую воду отключат в части Иркутска 15 июля

Горячую воду отключат в части Иркутска 15 июля

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В Иркутске 15 июля в некоторых домах отключат горячую воду. Это связано с проведением работ на теплосети, чтобы в будущем избежать аварии. Об этом сообщают в пресс-службе «Иркутской энергосбытовой компании».

- В Правобережном округе проведем ремонт тепловой сети по улице Красноармейская, 3 и по Байкальской, 293/7, - рассказали в компании. - В Свердловском округе - в микрорайоне Университетский, 114/1.

В Ленинском районе горячего водоснабжения не будет по улице Щедрина, 18/3 и по улице Генерала Доватора, 10. Все адреса представлены в таблице.

Адреса, где отключат горячую воды 15 июля. Фото: пресс-служба "Иркутской энергосбытовой компании"

Адреса, где отключат горячую воды 15 июля. Фото: пресс-служба "Иркутской энергосбытовой компании"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дом архитектора Аркадия Рассушина в Иркутске получил статус памятника истории и культуры

Он расположен в историческом центре на бульваре Гагарина, 32.(подробности)

Полицейские за несколько часов разыскали двух пропавших в лесу ягодниц в Иркутской области. Никто из них не пострадал.(подробности)