Дом архитектора Аркадия Рассушина в Иркутске получил статус памятника истории и культуры. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске дом архитектора и известного врача Аркадия Рассушина получил статус памятника истории и культуры регионального значения. Он находится в центре столицы Приангарья, по адресу бульвар Гагарина, 32. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Этот особняк известен общественности Иркутска, - уточнил руководитель службы по охране объектов культурного наследия региона Виталий Соколов. - Жители выступили в его защиту в 2018 году, когда иногородний эксперт, нанятый частным заказчиком, подготовил заключение с обоснованием нецелесообразности включения этого дома в реестр памятников истории и культуры народов России.

После того решения специалисты провели экспертизу еще раз. И по ее результатам дом архитектора был причислен к памятникам истории и культуры регионального значения.

Приобретенный статус дает защиту от сноса. Это запрещено законом. Также нельзя проводить какие-либо работы рядом со зданием, только связанные с сохранением дома. К тому не допускается достраивание этажей или изменение каких-то частей.

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