Группа «Челси» выступит на концерте в День города в Саянске 13 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День города в Саянске 2022 обещают провести ярко и с размахом. В этом году праздник отметят в последний месяц лета – 13 августа. После двухлетнего перерыва на улицах вновь пройдет красочный карнавал. В этот раз его тема - «В сказочном царстве, в Саянском государстве». Обещают, что авторов самых лучших костюмов ждет награда. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Саянска.

- Безусловным украшением дневной программы праздника станет выступление лучших солистов и творческих коллективов Саянска, - рассказали в мэрии. - На площади будут работать интерактивные и тематические площадки для детей и взрослых, организована праздничная торговля и аттракционы. Мастера декоративно-прикладного творчества представят свои работы на выставке «Фантазии полет и рук творение».

Также в День города в Саянске 2022 состоятся «Карапузьи бега», шоу мыльных пузырей, организуют детские интерактивные площадки.

Ну а вечером жителей Саянска будет ждать сюрприз. Гвоздь программы - московская группа «Челси». А также иркутская группа «Эстрада». Но все карты пока не раскрываются.

В заключение Дня города в Саянске 2022 для горожан прогремит салют.

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