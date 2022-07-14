Полицейские за несколько часов разыскали двух пропавших в лесу ягодниц в Иркутской области Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Сотрудники полиции отдела «Качугский» за несколько часов нашли двух пропавших в лесу 34 и 51-летних женщин. Накануне вечером они пошли собирать ягоду и домой не вернулись. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейские сразу же подключились к поисковым мероприятиям, - отметили в ведомстве. - Незамедлительно выехавшая в лес следственно-оперативная группа, прочесывая лесополосу, обнаружила пропавших. Никто из них не пострадал. Сотрудники полиции доставили любительниц собирать лесные плоды домой.

Сотрудники МВД напоминают о соблюдении правил безопасности при посещении леса. Предварительно о походе нужно предупредить близких, а также рассказать, когда планируется возвращение. Не стоит пренебрегать яркой одеждой, едой и питьем.

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