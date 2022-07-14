Семь детских садов отремонтировали в Иркутске. Фото: сайт администрации Иркутска.

В Иркутске закончили ремонт в семи детских садах - №№ 158, 81, 37, 124, 114, 89 и 80. Дошкольные учреждения приводят в порядок по поручению мэра города Руслана Болотова.

- Мы продолжаем создавать в Иркутске все необходимые условия, чтобы дети и воспитатели находились в достойных условиях.Часть работ, запланированных в 2022 году, уже выполнена,- сказал Руслан Болотов.

Во всех детсадах проводили разные работы: обновляли пожарную сигнализацию и ставили звуковые оповещатели, ремонтировали музыкальный зал и прачечную, заменяли окна и крылечки, обрезали деревья, чинили систему видеонаблюдения, освежали потолки и стены.

Много внимания уделяют антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, проверяя, исправны ли сигнализации, системы видеонаблюдения и тревожные кнопки, имеется ли охрана и аварийные выходы.