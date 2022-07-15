Укравшего телефон у кассира в Иркутске задержали через несколько часов после преступления Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейским в Иркутске в течение нескольких часов удалось задержать подозреваемого в краже сотового телефона. Мужчина из Усолья-Сибирского завладел гаджетом кассира в одном из магазинов города. Стоимость украденной вещи почти 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Похищенное имущество находилось на прилавке возле кассы. Общаясь с покупателями, 21-летняя девушка не заметила, как и кто совершил кражу, - говорят в региональном МВД. - Оперативники, опросив свидетелей и очевидцев, в короткие сроки составили портрет лица, причастного к совершению грабежа.

По горячим следам его задержали. Ранее сибиряк был судим за незаконный оборот наркотиков. Кроме того, выяснилось, что сутками он также совершил кражу.

Читайте также:

Течение унесло детей на середину реки: студент и таксист вытащили тонущих школьников из воды в Ангарске (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08