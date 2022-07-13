Течение унесло детей на середину реки: студент и таксист вытащили тонущих школьников из воды в Ангарске

Студент Артур Артеменко и таксист Антон Перминов. Фото: личный архив.

- «Помогите, тонем, вытащите нас!» Истошный детский крик 19-летний студент из Ангарска Артур Артеменко услышал, когда в жаркий майский день отдыхал с друзьями на берегу реки Китой. Оглянувшись, Артур увидел, что в 15 метрах от берега в воде бултыхаются двое детей. Девочка звала на помощь, из последних сил держась на плаву, а вот мальчишка уже не мог сказать ни слова, захлебывался. Артур сразу понял, что счет идет на секунды.

- Я сразу же прыгнул в воду, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Артур Артеменко. – Хотя, конечно, плаваю на среднем уровне. Но, на счастье, вскоре я почувствовал под ногами дно. В месте, где тонули дети, была отмель. Взрослому человеку примерно по грудь, ну а ребенку – выше головы.

В этот момент пробежку вдоль городской набережной совершал 37-летний таксист Антон Перминов. Услышав от очевидцев, что тонут дети, Антон, не увидев больше желающих помочь Артуру, также бросился в воду, и оказался рядом с тонущими ребятами.

- Мне удалось крепко встать на ноги в реке и взять девочку на руки, - говорит Артур Артеменко. – Я аккуратно, чтобы не упасть, пошел с ней к берегу. Плыть уже не пришлось, очевидцы с берега подсказывали, куда мне идти, чтобы не провалиться в яму. Тут и Антон на помощь подоспел.

- Ну а я подхватил мальчишку под руки, - вступает в разговор Антон Перминов. – Еще двое его друзей, подоспевших на помощь, взяли парнишку за ноги, и мы вместе вытащили его на берег.

Артур Артеменко (справа) на награждении. Фото: администрация Ангарска.

Через несколько минут спасенные дети уже лежали на песке и приходили в себя. Девочка рассказала, что во время купания от берега их якобы отнесло течение. Артур с Антоном вызвали скорую, а заодно и полицию. Студент взял у девочки телефон и позвонил ее отцу, чтобы тот приехал и забрал ее. Кстати, теперь Артур задумался о том, не пойти ли ему в будущем служить в МЧС. Пока же смелый парень учится на сварщика-токаря. За мужество, проявленное при спасении детей, смельчаков отметили в администрации Ангарска.

Кстати, грамоты получили и другие отважные ангарчане, которые за эту весну и лето также спасли тонущих детей. Например, награды удостоился росгвардеец Владимир Кулаев. «Комсомолка» рассказывала, как он в свой выходной вытащил из того же Китоя школьницу.

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