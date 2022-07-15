Спикер ЗС предложил убрать ямы на трассе Братск – Усть-Илимск, не дожидаясь капремонта.

Председатель ЗС Александр Ведерников предложил отремонтировать проблемные участки дороги Братск – Усть-Илимск. Спикер и депутаты находится в рабочей поездке на севере Иркутской области.

Дорога отнесена к опорной транспортной сети России. Президент страны поручил к 2027 году не менее 85% дорог данной категории привести в нормативное состояние. В этом году запланирован ремонт двух участков общей протяженностью 19 км.

Александр Ведерников считает, что комплексный ремонт возможно сочетать с текущим.

- Необходимо привести в порядок самые ужасные участки, пока не реконструирована вся автодорога по современным стандартам, чтобы люди могли безопасно передвигаться, - сказал спикер.

А в целом на реконструкцию автотрассы, протяженностью 250 км, требуется более 7 млрд. рублей.

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