Движение ограничено из-за завалившейся на бок фуры в Шелеховском районе 17 июля Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Две из трех полос перегородил завалившийся на бок во время ДТП большегруз «Volvo» в Шелеховском районе. На 16-ом километре трассы «Сибирь» из-за этого организовано реверсивное движение. Пока фуру не поднимут. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Около 18.30 часов на данном участке автодороги столкнулись автомобиль «Nissan Qashqai» и большегруз «Volvo», - говорят в полиции. - В результате случившегося фура потеряла равновесие и завалилась набок.

Что же известно об участниках инцидента? Водитель внедорожника был госпитализирован с места аварии. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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