Какой будет погода в Иркутске 18 июля, рассказали синоптики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 18 июля ожидается с переменной облачностью, вероятность осадков минимальна. В областном центре в понедельник дует юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Днем воздух в Иркутске прогреется до +27…+29 градусов, - отмечают метеорологи.

Атмосферное давление в столице Приангарья, по данным Яндекса, в норме – составляет 716 миллиметров ртутного столба. Кстати, если термометры на улице действительно зафиксируют +29 градусов, это будет самый теплый день 18 июля за последние 20 лет. Однако, показатели не побьют рекорд. За всю историю метеонаблюдений самым жарким 18 день второго летнего месяца был в 1995 году, тогда стояла жара до +32.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 18 июля не такая спокойная. Еще накануне спасатели Приангарья предупреждали о грозах по области и граде с сильным дождем в горах Восточного Саяна.

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