55 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 18 июля Фото: Олег ЗОЛОТО

55 случаев заражения коронавирусом выявили в Приангарье 18 июля. Всего с начала пандемии зарегистрировано 297 125 подтвержденных случая заболевания. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- Лечение в больницах проходит 271 пациент с диагнозом COVID-19, что на два случая больше по сравнению с предыдущим днем, - рассказали в оперштабе. - За сутки с болезнью справился 41 человек, с начала пандемии – 292 846.

К сожалению, были зафиксированы и смертельные случаи. Так, за последние 24 часа коронавирус забрал жизнь одного жителя Иркутской области. В общей сложности с начала пандемии скончались 8 696 пациента. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 715 жителей Приангарья.

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