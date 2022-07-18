Полицейские разыскивают расплатившихся чужой банковской картой за товары в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают злоумышленников, которые купили товары с чужой банковской карты. С заявлением о пропаже денег в дежурную часть обратилась иркутянка. На телефон ей пришло смс-уведомление о списании средств. Как это произошло, женщина не знает. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили места, где злоумышленники расплачивались деньгами потерпевшей и изучили записи расположенных там камер видеонаблюдения, - отметили в ведомстве. - Это позволило им определить лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления.

Сотрудники полиции просят людей, которые отображены на записи видеокамеры, прийти в дежурную часть. Горожан, которые знают о событии, либо местонахождение подозреваемых, также просят прийти в мытный отдел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таксист врезался в автомобиль Mazda в Иркутске.(подробности)

МЧС: грозы ожидаются в Иркутской области 18 июля.(подробности)