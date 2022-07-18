Таксист врезался в автомобиль Mazda в Иркутске. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

В Иркутске возле Иркутного моста 18 июля утром 50-летний таксист врезался в иномарку. На месте дорожного-транспортного происшествия работают инспекторы ГИБДД. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра.

- Предварительно установлено, что водитель службы такси, не убедился в безопасности поворота налево на улицу Набережная Иркута, где столкнулся с машиной Mazda, 62-летний водитель которой двигался прямо, - отметили в ведомстве.

Из-за аварии пострадали четыре человека - водитель и пассажир Volkswagen, а также двое пассажиров кроссовера. Первых двух госпитализировали в больницу. Остальным понадобилась помощь травмпункта.

В данный момент сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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