Александр Ведерников встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Монголии.

Состоялась встреча председателя областного парламента Александра Ведерникова с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Монголии Искандером Азизовым. Во встрече принял участие также вице-спикер ЗакСобрания Иркутской области Кузьма Алдаров и представитель МИД России в Иркутске Людмила Курбатова.

Искандер Азизов рассказал о создании межпарламентской комиссии России и Монголии. Она поможет взаимодействию в законодательном регулировании. В работе комиссии смогут принимать участие и представители региональных Законодательных Собраний.

Александр Ведерников подчеркнул, что Иркутскую область и Монголию связывают многолетние партнерские отношения в сфере торговли, образования, культурного обмена.

- Наша задача – определить основные векторы развития отношений двух стран с учетом новых тенденций, чтобы сотрудничество проходило на высоком продуктивном уровне. У нас есть идеи реализации совместных проектов в различных сферах, - сказал председатель областного парламента.

Также стороны обсудили развитие сотрудничества в области образования, в частности, возрождение института подготовки кадров для Монголии в вузах Иркутской области. В завершение встречи Искандер Азизов пригласил депутатов Законодательного Собрания посетить Монголию с рабочим визитом.