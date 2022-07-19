Курение соседа с верхнего этажа стало причиной пожара на нижнем балконе в высотке Иркутска Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

18 июля в Иркутске на Баумана в 17-этажном доме произошел пожар. Горел балкон в однокомнатной квартире на третьем этаже. К месту пришествия были отправлены пять пожарных машин, в том числе автоколенчатый подъемник. В помещении никого не было. Никто не пострадал. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На момент прибытия первого подразделения из квартиры шел дым, - рассказали в ведомстве. - Из дома самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 15 жильцов. Пламя потушили в считанные минуты. На балконе огонь спалил домашние вещи на площади одного квадрата. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении жильцами верхних этажей.

В минувшие 24 часа в регионе произошло меньше пожаров, чем сутками раньше – девять возгораний. Полыхали два жилых дома, два случая зафиксированы в многоквартирном доме, один – в садовом доме, один – в хозпостройке, и три – в неиспользуемых зданиях. Никто не погиб и не пострадал. Самой частой причиной стало неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.

Всего в Приангарье с начала года случилось 3903 пожара. 561 человек спасен, эвакуированы 3234 жителя региона.

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