Самым аварийным перекрестком в Иркутске считается по улицам Байкальской и Седова Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске инспекторы ГИБДД выяснили, какие перекрестки в областном центре являются самыми аварийными. В топ-3 вошли пересечения улиц Баййкальской и Седова, Байкалськой и Донской, а также Байкальской и 30-ой Дивизии. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- Следующими по опасности перекрестами считаются Лермонтова и Мелентьева, 2-ая Железнодорожная и Маяковского, Трактовая и Генерала Доватора, Баррикад и Ушаковская, - уточнили в ведомстве.

За полгода в столице Приангарья и его пригороде было зафиксировано 146 ДТП на регулируемых перекрестках. В них скончались двое человек, 28 – травмировались. Самая частая причина аварий – это спешка автомобилистов, игнорирование светофора и проезд на запрещающий сигнал.

19 и 20 полицейские проведут скрытые проверки водителей «Светофор».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Среднего роста блондинка со шрамом на правой брови разыскивается в Иркутске.(подробности)

Как долго будет идти дождь в Иркутске, рассказали метеорологи.(подробности)