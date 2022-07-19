Среднего роста блондинка со шрамом на правой брови разыскивается в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают 31-летнюю Викторию Егорову. Родственники рассказали, что четыре дня назад, 15 июля она ушла на работу и больше не выходила на связь. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВ России по Иркутской области.

- На вид пропавшей 35-37 лет, среднего роста и телосложения, волосы светло-русые до плеч, - отменили в ведомстве. – У женщины были особые приметы: шрам 2-3 сантиметра на правой брови и искривлен нос в результате перелома.

Всех, кто знает о месте нахождения Виктории Егоровой, полиция просит обратиться в дежурную часть.

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