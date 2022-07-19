Жители 39 деревень, сел и поселков Иркутской области остались без электричества из-за грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

18 и 19 июля в Иркутской области прошел грозой фронт с молниями, дождем и сильным ветром. Из-за непогоды без света остались жители 39 деревень, сел и поселков в регионе. Об этом сообщают в пресс-службе «Иркутских электросетей».

- По состоянию на 19 июля без электричества остаются потребители Центральных электросетей: п. Озерный, д. Сапиновка, с. Радужное, п. Сибиряк, с. Лесное, п. Ершовка с. Саннолыжный, МО Новогромовское, МО Черемховское, МО К.Ангарское, и других, - отметили в компании. – А также Западных: с. Коновалово, с. Борисово, с. Владимировка, с. Азей, с. Малой и Восточных электросетей: с. Усть-Куда, с. Н-Идыга, д. В-Идыга, д. Батхай, д. Кударейка, д. Барда, с. Хомутово, п. Талька, п. Куда, п. Горный.

В данный момент сотрудники компаний выясняют места поломки и проводят ремонт на участках. Свет появится примерно в 15.00.

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