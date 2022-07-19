Аварийное отключение света произошло в части Свердловского и Куйбышевского районов Иркутска Фото: Артем КИЛЬКИН

Последствия грозы с дождем и сильным ветром не заставили себя ждать. В Иркутске 19 июля произошли аварийные отключения электричества в части Свердловского и Куйбышевского районов. Об этом сообщают в пресс-службе «Иркутских электросетей».

- Под отключение попали некоторые дома на улицах Ивана Сивко, Иркутная, Набережная Иркута, Николая Вилкова, Шпальная ветка в Свердловском районе и на улицах Баррикад, Напольная, Писарева, Черского – в Куйбышевском, - отметили в компании.

Бригады Южных электросетей уже выехали на место поломки. Сейчас проводится ремонт поврежденного участка. Приблизительное время включение электричества – 13.00

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