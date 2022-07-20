В самок с медвежатами не стрелять: установили лимит добычи медведя в Иркутской области на 2022-2023 годы

Стал известен лимит добычи медведя в Иркутской области на 2022-2023 годы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Важные новости для охотников. Стал известен лимит добычи медведя в Иркутской области на 2022-2023 годы. Так, в период с 1 августа до 31 декабря этого года и с 21 марта по 10 июня 2023-го в регионе разрешено добыть не больше 3193 особей медведя. В это число уже заложены 173 квоты для коренных малочисленных народов. Также были озвучены правила ведения охоты и особи, стрелять которых запрещено.

- Это молодые медведи возрастом до одного года, а также самки с медвежатами, - рассказали в правительстве Иркутской области.

Кстати, в Приангарье также установили лимит добычи барсука. Этих небольших хищников разрешено добыть не больше 460. Эта цифра касается временного отрезка с 15 августа по 31 октября 2022-го года.

ЦИФРЫ

21 994 медведя проживают в данный момент на территории Иркутской области;

11 414 барсуков насчитали в Приангарье (данные службы по охране и использованию животного мира региона).

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