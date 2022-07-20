Пешеходные переходы и светофоры обновят возле школ в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Возле образовательных учреждений в Иркутской области обновят пешеходные переходы, чтобы все они соответствовали национальным стандартам. Об этом говорили в региональном правительстве, обсуждая тему безопасности на дорогах. Губернатор региона Игорь Кобзев поручил до 1 сентября составить график, по которому возле школ будут оборудовать "зебры" и модернизировать светофоры.

Кроме того, важно, чтобы дети с малых лет изучали правила дорожного движения. Для этого при строительстве школ в регионе планируют создавать автогородки. А на базе Центра развития дополнительного образования работает «Лаборатория безопасности», где педагогов обучают, как рассказывать ребятам про поведение на проезжей части.

- Хотел бы подчеркнуть, что безопасность дорожного движения - задача комплексная. В ее решении важна роль и органов власти всех уровней, и профильных министерств, и хозяйствующих субъектов. Очевидно, что необходима эффективная координация деятельности всех этих структур, - отметил Игорь Кобзев.

Так, в скором времени в регионе планируют устанавливать новые и заменять устаревшие дорожные камеры в тех точках, где в 2021 году чаще всего случались аварии.

КОНКРЕТНО

Больше 3000 пешеходных переходов оборудованы в Иркутской области, из них 594 "зебры" размещены возле учебных заведений.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Дорожная статистика

1043 ДТП произошло в Приангарье с 1 января по 1 июля этого года.

10% аварий происходят из-за технического состояния транспорта.

55 пунктов техосмотра работает в Иркутской области.

107 стационарных и один мобильный комплекс фотовидеофиксации, а также 48 муляжей установлены на дорогах региона. Работает и один передвижной комплекс.

113 камер необходимо разместить дополнительно.