Отключение горячей воды пройдет в части домов Иркутска 21 июля. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отключение горячей воды в Иркутске летом - не редкость. Увы, это вынужденная мера - коммуникации и теплосети необходимо приводить в порядок для того, чтобы зимой не случилось никаких неприятных сюрпризов. Подробности сообщают в соцсетях Иркутской энергсбытовой компании.

-Обращаем ваше внимание. что 21 июля в некоторых домах Иркутска будет ограничено горячее водоснабжение для проведения ремонтных работ на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации, - поясняют энергетики.

А что, собственно, ремонтируют? Ответ тоже есть. Так, в Правобережном округе 21 июля пройдет ремонт тепловой сети по улице 5-й Армии, 38 и по улице Сухэ-Батора, 2. В Свердловском округе – по улице Геологов, 26в и по улице Маршала Конева, 76.

Причины отключения горячей воды в Иркутске 21 июля ясны, как известны и адреса домов, жителям которых придется терпеть неудобства. Полный их перечень и время работ вы видите на фотографии.