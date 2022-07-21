Глава Слюдянки и его заместитель предстанут перед судом за нанесенный ущерб в 600 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области завершили расследование уголовного дела, по которому обвиняемыми проходят глава Слюдянки и его заместитель. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.

- По версии следствия, глава Слюдянки и его заместитель, зная о невыполнении в полном объеме работ по благоустройству центральной площади Слюдянки, все-таки подписали документы о выполненных работах, тем самым причинив федеральному бюджету ущерб в 600 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Вскоре будет вынесен приговор.

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