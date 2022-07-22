Водитель катера осужден на 6 месяцев в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Водителю катер вынесен приговор за нарушение правил безопасности движения катера и причинению тяжкого вреда здоровью пассажира. 14 июля житель Усть – Кута решил прокатить группу отдыхающих по реке Лена. Пассажиры заплатили ему и всемером сели в катер, хотя он и рассчитан максимум на пятерых. При очередном маневре на большой скорости водитель не справился с управлением и судно врезалось в берег. Четыре пассажира получили травмы, слетев с палубы. Об этом сообщает пресс – служба Восточного СУ СК на транспорте.

- Обнаружилось, что у подсудимого отсутствовала лицензия на перевозку пассажиров водным транспортом, - сообщают в ведомстве. - На маломерном судне не хватало индивидуальных спасательных средств для такого количества людей.

Из четырех пострадавших один получил достаточно серьезные травмы. ЧП не случилось бы, соблюдай судоводитель элементарные правила. Вину подсудимый признал, и раскаялся. Судом ему назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.