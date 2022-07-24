Еще 128 человек заболели коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области вновь начала расти заболеваемость коронавирусом. За сутки опасную болезнь подхватили еще 128 человек. 66 из них проживают в Иркутске. С весны 2020 года, когда началась пандемия, в Приангарье уже 297 716 случаев заражения. Госпитализированы на данный момент 235 пациентов. Прирост за сутки составил 16 человек. Такие данные 24 июля приводит оперативный штаб.

С начала пандемии в нашем регионе от COVID-19 скончались 8 696 зараженных. За сутки смертей не зафиксировано. Еще 718 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с ковидом.

Что касается хороших новостей, то за сутки болезнь победили еще 89 сибиряков. Всего в Приангарье 293 278 выздоровевших.

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