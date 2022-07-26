Самые редкие и популярные женские имена назвали в службе ЗАГС по Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Самым популярным женским именем из года в год в Иркутской области остается София. С января по июнь 2022 года зарегистрировали 293 таких девочки. На втором месте в топе по-прежнему остается Ева (228). Тройку лидеров замыкает Виктория (201). Чуть менее модными именами в последнем полугодии стали Варвара (188) и Анна (183). Об этом сообщают в пресс-службе региональной службы ЗАГС.

- В десятку рейтинга вошли Алиса (180), Мария (168), Милана (164), Полина (163), Ксения (149), - рассказали специалисты службы. - Именем Мирослава назвали 104 малышки, Аделина – 62, Мия – 52, Эмилия – 50, Злата – 24, Саяна – 7, Златослава - 5.

Также в ЗАГСе выбрали самые редкие имена среди новорожденных. Венера, Евсевия, Исра, Милотина, Авигея, Вильяна, Милица, Ясна, Луна, Аврелия - попали в число уникальных за этот период. Еще по одной крохе родители назвали Алисой-Викторией, Лорианной-Каролиной и Марион-Леа.

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