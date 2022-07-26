Из построенного с нарушениями дома для детей-сирот в Тайшете могут сделать гостиницу. Фото: администрация Тайшета

В Тайшете из скандально известного дома для детей-сирот планируют сделать гостиницу. Решение будет принято 22 августа во время публичных слушаний. Сегодня земельный участок предназначен для строительства многоэтажки, однако вид разрешенного использования возможно изменить на «гостиничное обслуживание». Об этом сообщают на сайте администрации города.

Напомним, что объект на улице Транспортная построили с нарушениями. После сдачи здания на стенах образовались трещины, начала протекать крыша, в подвале – рушиться перегородки. В таком виде квартиры выдали сиротам. СК возбудил уголовное дело. Местных чиновников и руководителей строительной компании обвинили в грубых нарушениях закона при проведении аукционов, заключении государственных контрактов, выдаче разрешительной документации и проектировании и строительстве домов. Также была украдена крупная сумма денег.

В таком состоянии сдали объект. Фото: предоставлено Аленой Щербаковой.

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