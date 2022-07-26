Открытие магазина косметики и парфюмерии "Иль де Ботэ" ожидают в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске ожидают открытие популярного магазина косметики и парфюмерии "Иль де Ботэ" на улице Литвинова. Горожане делятся в соцсетях, что консультанты вновь возвращают товар на полки и витрины. Однако под каким именем будет работать торговая точка, пока неизвестно.

Напомним, французская сеть магазинов Sephora пришла на российский рынок в 2016-м году, купив бренд "Иль де Ботэ". В середине июля 2022 года стало известно, что компания намерена продать 88 своих точек под брендом "Иль де Ботэ" местному генеральному директору "для обеспечения преемственности для сотрудников". Сумма сделки не озвучивается.

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