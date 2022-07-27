Двое мужчин украли 213 железнодорожных подкладок и сдали их на металлолом в Зиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Зиме задержали двух мужчин, укравших 213 железнодорожных подкладок. Уголовное дело в отношении неизвестных возбуждено в конце июня текущего года. Вскоре подозреваемых задержали сотрудники линейного пункта полиции на станции Зима совместно с сотрудниками Тайшетского ЛО МВД России на транспорте и СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области.

- Задержанные граждане признались в совершенном и рассказали, что часть похищенного сдали в пункт приема металла и получили денежные средства в размере 12 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского Линейного Управления МВД России на транспорте. - Деньги поделили пополам и потратили на личные нужды. В ходе работы у похитителей были проведены обыски.

У одного из подозреваемых транспортные полицейские обнаружили один металлический лом и железнодорожный инструмент - лапу, которая служит для демонтажа железнодорожных подкладок, а также патроны в количестве 20 штук. Также была обнаружена и часть похищенных подкладок - 113 штук. В авто другого задержанного нашли пистолет, при этом разрешения на его ношение и хранение мужчина не имеет. Расследование продолжается.

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