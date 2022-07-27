На помощь травмированной на перевале Горных Духов туристке из Иркутска вылетел Ми-8. Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России вылетели из Иркутска на базу Минеральные источники Шумак, чтобы эвакуировать туристку с травмой. Женщина повредила ногу при пересечении горного маршрута в районе перевала Горных духов в Тункинском районе Бурятии. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского МЧС.

- Накануне вечером наземная группировка встретилась с тургруппой в районе реки Шумак-Гол, - рассказали в ведомстве. - Специалисты оказали пострадавшей доврачебную помощь и доставили ее на базу Минеральные источники Шумак в удовлетворительном состоянии, где в настоящее время ожидают прибытие вертолета.

Напомним, в минувшие дни из-за плохой погоды Ми-8 не мог вылететь в Бурятию. К месту в горах, где находилась травмированная участница тургруппы, выдвинулась наземная группировка спасателей ПСО-2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Их путь бы занял три дня.

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