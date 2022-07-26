Водителя с проблемами со здоровьем приняли за агрессивного лихача в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В одном из иркутских пабликов пользователи соцсетей пожаловались на агрессивного водителя Mitsubishi Outlander на трассе Р-258 «Байкал». В Слюдянском районе автомобиль въехал во впереди движущуюся иномарку. К счастью, нанесен был лишь материальный ущерб. Ни пассажиры, ни водители не пострадали. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по иркутской области.

- По предварительной информации 65-летнему мужчине, управлявшему кроссовером, внезапно стало плохо, тем же вечером он был доставлен в районную больницу, - объяснили в ведомстве.

Избежать серьезной аварии удалось благодаря супруге водителя Mitsubishi. Пассажирка успела взвести ручной тормоз и остановить автомобиль.

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