Брата-близнеца зарезал во время ссоры житель Бурятии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Улан-Удэ трагедией закончилась пьяная ссора двух 35-летних братьев-близнецов. Поругались они после того, как устроили застолье, вечером, 25 июля. Утром они помирились и пошли за новой порцией алкоголя и продолжили гулянку у гаражей. Там между ними вспыхнула новая ссора, во время которой один из мужчин схватил нож и ударил им брата в грудь и живот. От полученных травм тот скончался на месте. Причем, нападавший даже не попытался оказать помощь близнецу и скрылся.

- Задержали его у родственников, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Скорее всего, его отправят под стражу.

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