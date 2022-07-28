Роспотребнадзор назвал еще один дикий пляж, где купаться опасно в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье специалисты продолжают изучать состав воды в водоемах региона. В течение лета они проверяют качество воды и сообщают результаты. Стали известны результаты проб, взятых в реке Иркут у поселка Горького. Если коротко – купаться не стоит. Об этом сообщают сотрудники Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Там установлено несоответствие качества воды водоема второй категории по микробиологическим показателям, - говорят исследователи.

Напомним, что всего у регионального Роспотребнадзора организован контроль в 62 мониторинговых точках. Специалисты проводят там тесты на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. Кстати, накануне также было объявлено, что для здоровья опасно купание в заливе Якоби и на «квадрате» у плотины.

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