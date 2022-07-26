Роспотребнадзор назвал в Иркутске два места, где купаться нельзя
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
«Купание в указанных водоемах является фактором риска для здоровья населения» - гласит сообщение пресс-службы Роспотребнадзора по Иркутской области, сотрудники которого закончили проводить исследование проб воды, взятых в заливе Якоби Иркутского водохранилища и у нижнего бьефа плотины – место, известного в Иркутске, как «квадрат».
- По результатам исследований установлено несоответствие качества воды водоемов 2 категории по микробиологическим показателям, - говорят специалисты.
Напомним, в течение всего летнего периода в регионе проводится контроль качества водоемов. И это уже не первые "пляжи" Иркутской области, где купаться, по мнению специалистов, не стоит. Всего у сотрудников Роспотребнадзора намечено 62 точки для осуществления заборов проб на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели.
Читайте также:
Нельзя было даже сходить в туалет. Сибиряк выиграл элитный диван, просидев на нем 55 часов (подробности)
Стало известно, в каких водоемах Иркутской области нельзя купаться (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08