Стало известно, в каких водоемах Иркутской области нельзя купаться
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Роспотребнадзор по Иркутской области проводит контроль качества воды водоемов в 62 мониторинговых точках на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. Специалисты рассказали, какие водоемы опасны для купания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
- По результатам исследований на 11 июля установлено несоответствие качества воды водоемов второй категории по микробиологическим показателям в таких населенных пунктах – водоем в районе улицы Путейская, 2 в селе Смоленщина Иркутского района, а также в поселке Ново-Грудинино в зоне рекреации Иркутского водохранилища, - рассказали в ведомстве.
Купание в этих местах может быть риском для здоровья. Мониторинг качества воды в водоемах Иркутской области продолжается.
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