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Общество11 июля 2022 10:28

Стало известно, в каких водоемах Иркутской области нельзя купаться

Водоемы в селе Смоленщина и поселке Ново-Грудинино признаны небезопасными для купания
Татьяна КОЛЯДИНА
Стало известно, в каких водоемах Иркутской области нельзя купаться

Стало известно, в каких водоемах Иркутской области нельзя купаться

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Роспотребнадзор по Иркутской области проводит контроль качества воды водоемов в 62 мониторинговых точках на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. Специалисты рассказали, какие водоемы опасны для купания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- По результатам исследований на 11 июля установлено несоответствие качества воды водоемов второй категории по микробиологическим показателям в таких населенных пунктах – водоем в районе улицы Путейская, 2 в селе Смоленщина Иркутского района, а также в поселке Ново-Грудинино в зоне рекреации Иркутского водохранилища, - рассказали в ведомстве.

Купание в этих местах может быть риском для здоровья. Мониторинг качества воды в водоемах Иркутской области продолжается.

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