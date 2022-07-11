Стало известно, в каких водоемах Иркутской области нельзя купаться Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Роспотребнадзор по Иркутской области проводит контроль качества воды водоемов в 62 мониторинговых точках на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. Специалисты рассказали, какие водоемы опасны для купания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- По результатам исследований на 11 июля установлено несоответствие качества воды водоемов второй категории по микробиологическим показателям в таких населенных пунктах – водоем в районе улицы Путейская, 2 в селе Смоленщина Иркутского района, а также в поселке Ново-Грудинино в зоне рекреации Иркутского водохранилища, - рассказали в ведомстве.

Купание в этих местах может быть риском для здоровья. Мониторинг качества воды в водоемах Иркутской области продолжается.

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