Девятилетний пассажир велосипеда пострадал от столкновения с иномаркой в Тулуне Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне вечером в Тулуне на федеральной трассе Р 255 «Сибирь» столкнулись 16-летний велосипедист и 33-летняя автомобилистка Toyota Nadia. Вместе с подростком на двухколесном транспорте ехал пассажир – девятилетний школьник. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате ДТП пассажир велосипеда получил травмы, - рассказали в ведомстве. - Бригадой медиков он доставлен в больницу. Также в ходе разбирательств инспекторы ДПС обнаружили у водителя велосипеда явные признаки опьянения, что подтвердило проведенное освидетельствование.

На пьяного подростка полицейские составили административный протокол. Кроме того, выяснилось, что он уже не в первый раз попадается в поле зрения полиции. Его мать также привлекли к ответственности. А пострадавший школьник – это родственник нетрезвого нарушителя.

Полицейские сейчас выясняют все подробности аварии. Возбуждено административное расследование. Его окончат после того, как установят степень тяжести ранений у мальчика.

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